Turist sayısı ile tarih geliri arttı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Demre ilçesindeki dünyaca ünlü Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ni (Noel Baba) ocak-temmuz döneminde 191 bin 314 kişi ziyaret ederken, karşılığında 4 milyon 206 bin 690 lira gelir sağlandı. Müzeyi temmuz ayında ise 50 bin 533 kişi ziyaret etti ve yaklaşık bir milyon 334 bin 264 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı ayında 61 bin 548 kişinin ziyaret ettiği müzeden 808 bin 668 lira gelir elde edilmişti.Demre'deki Likya kaya mezarları ve antik tiyatrosu ile ünlü, Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni ise temmuz ayında 45 bin 588 kişi ziyaret etti. 998 bin 748 lira gelir sağlanan antik kente geçen yıl aynı dönem 42 bin 598 turist gelmişti.