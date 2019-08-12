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’ndan gençlere özel ilgi

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Vali Karaloğlu’ndan gençlere özel ilgi
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, gençlere büyük önem veriyor. Gençlerin yaptığı her çalışmaya destek veren Vali Karaloğlu, Muratpaşa Gençlik Merkezini ziyaret ederek, gençlerin sosyal ve kültürel çalışmalarını yerinde inceledi. Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile birlikte merkezi gezen ve gençlerle sohbet eden Karaloğlu, "Gençlik bizim geleceğimizdir. Bunun için onların boş zamanlarında eğitimlerine sosyal faaliyetler ile devam etmelerini sağlamak görevimiz. Gençlik merkezlerimiz bu iş için yapıldı. Buralar gençlerle daha dolu ve renkli" dedi.
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Vali Karaloğlu’ndan gençlere özel ilgi
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