Aile boyu koro

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ISPARTA'DA musiki tutkusunu önce çocuklarına, ardından da 18 yıllık eşine aşılayan müzik tutkunu ilahiyatçı Cengiz Öner. ortaya musiki ailesinin çıkmasını sağladı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf musikisi üzerine yüksek lisans yapan Cengiz Önder, eşi Naciye (40), çocukları Ayşe (16) ve Cihan (11) ile kurduğu 'Ailem Musiki Korosu' ile kültürel faaliyetler ve özel gecelerde program yaparak hayatını kazanmaya başladı..Cengiz Önder enstrüman olarak ut çalıyor, grubun solistliğini yapıyor. İlahiyat Fakültesi mezunu olan eşi Naciye Önder ise ev işlerinin yanı sıra gruba defle eşlik ediyor. Yazılım mühendisi olmak isteyen lise öğrencisi Ayşe Önder kemancı, ortaokulda öğrenim gören Cihan ise grubun kanunisi olarak görev yapıyor. Ailem Musiki Korosu, son 1 yıldır sahneye çıktıkları kültürel etkinliklerden elde ettikleriyle geçiniyor.Ailenin kızı Ayşe Önder, hobi olarak müzikle ilgilenmeyi düşündüğünü belirtirken, Cihan ise konservatuvara gitmek istediğini söyledi. Naciye Önder de müziğe ara vermeyeceğini vurguluyor.