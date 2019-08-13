Antalya’da maceranın yeni adresi Göynük Kanyonu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nun tanıtımı için başlatılan çalışmalar, sonucunu vermeye başladı. Yaz aylarında binlerce yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi Likya Yolu'nun üzerindeki Göynük Kanyonu, yerli turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı. Yaz aylarında binlerce yabancı turiste ev sahipliği yapan Göynük Kanyonu, yerli turistlerce de keşfedildi.Dünyanın en önemli yürüyüş parkurları arasında gösterilen Göynük Milli Parkı içindeki kanyon, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor. Antalya kent merkezine 30 dakika uzaklıkta, yemyeşil ağaçların arasında akan derenin kenarında yürüyerek 750 metrelik kanyondan geçen, manzarayı izleyen, doğayla iç içe olan turistler, yazın sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında değişen suda serinleme imkanı buluyor. Giriş ücreti 9.5 TL olan kanyondaki mağaralar da maceracıların dikkatini çekiyor.Tatilciler kanyonda ilerledikçe önlerine çıkan bu mağaraları incelemeden yola devam etmiyor. Yürüyüşçüler, buradaki doğal kaynaklardan su içip, dalış yapara keyifli anlar yaşıyor.