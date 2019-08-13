Antalyaspor’dan dev tanıtım atağ

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor ile de şehrin tanıtımı için uğraş verdiklerini söyledi. Antalya'nın bilinirliğini artırmak için birkaç görevde bulunduklarını söyleyen Öztürk, "Antalyaspor da buradaki en önemli araçlardan bir tanesi. Avrupa'da oynayabilen bir Antalyaspor'un şehrin tanıtımı için çok büyük avantajları olabiliyor"
dedi.
MİLAN İLE GÖRŞTÜK
Antalya'ya kış sezonunda kampa gelen takım sayısının bin 500'ü bulduğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, "Sayısal anlamda ciddi takımlar geliyor ama bunların kalitesini de belli yerlere getirebilmek lazım
. İskoçya'nın en büyük takımı Celtic, kamp yaptı. Milan'ı ve başka takımları getirebilmek gibi bizim girişimlerimiz var. Antalya'nın tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek bizim amacımız" dedi.