Antalyaspor’dan dev tanıtım atağ

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Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor ile de şehrin tanıtımı için uğraş verdiklerini söyledi. Antalya'nın bilinirliğini artırmak için birkaç görevde bulunduklarını söyleyen Öztürk,dedi.Antalya'ya kış sezonunda kampa gelen takım sayısının bin 500'ü bulduğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, ". İskoçya'nın en büyük takımı Celtic, kamp yaptı. Milan'ı ve başka takımları getirebilmek gibi bizim girişimlerimiz var. Antalya'nın tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek bizim amacımız" dedi.