Bayramda uçuşa geçtiler

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DÜNYANIN en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Kurban Bayramı tatilinde uçmak isteyen yerli ve yabancı misafirlerle dolup taştı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin dolu müthiş bir manzara keyfi yaşatırken; Kurban Bayramı tatili için yöreye gelenlerin uğrak yeri oldu.Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar geçirirken, uçmaya elverişli hangi pist müsait ise pilotlar müşterileri ile kendilerini buradan Ölüdeniz'e doğru boşluğa bıraktı. Havada çığlık atan taticiler adrenilan yaşadı. Bayramın tatili süresince Babadağ'dan 6-10 bin arasında tandem (ikili) ve single (tekli) uçuş beklendiği ifade edildi.