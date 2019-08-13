Bizim Antalya sevdamız bitmez

BUGÜN NELER OLDU

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın parti binası önündeki bayramlaşma törenine katıldı. Çavuşoğlu, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu ve Antalya'ya hizmet yatırımının devam edeceğini söyledi.Programda konuşan Dışişleri Çavuşoğlu, Antalya sevdalarının hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz seçimler kazanılır, kaybedilir. Bazen olur, geçmişte de oldu. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatına baktığınızda geçmişine çok farklı sonuçlarla kalmış ama yolundan hiçbir zaman dönmemiş bir liderdir. Neticede ülkemizi nereden nereye getirdiği bellidir. Bizim de onun yol arkadaşı olarak Antalya'da el ele, birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmamız lazım. Antalya ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Çünkü Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır" dedi. Antalya'nın Türkiye için önemli bir kent olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Antalya sevdamızla yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Liman Kavşağı hizmete açıldı, Korkuteli ile Elmalı ilçelerindeki çift yol çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandı. Manavgat'a 400 yataklı hastane yapılması için resmi işlemler başladı. AK Parti hükümeti boyunca yapılan hizmetlerle Antalya ihya edildi" diye konuştu.Tüm sorunların yönetildiği ve hiç karamsarlık içinde olunmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Yeise düşmek bize yakışmaz. Antalya'da karamsar olacak değiliz. 2009'da da kaybettik, yılmadık, çalıştık tekrar kazandık. Yine sabredeceğiz, yine kazanacağız" ifadelerini kullandı.