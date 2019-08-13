Boğa yola düştü

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ANTALYA'DA Kurban Bayramı'nda kesilen kurban atıklarını götüren damperli kamyonun dorsesi açılınca yola ölü bir boğa ve işkembe döküldü. Olay Kepez ilçesi Sakar Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 MNS 50 plakalı damperli kamyon, kurban atıklarını Kızıllı Katı Atık Entegre, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine götürürken arızalandı. Damper kapağının açılması nedeniyle kasadaki boğa ölüsü ve atıklar yola döküldü. Sürücüler boğaya ve atıklara çarpmamak için büyük çaba harcadı. Kötü bir kokunun yayıldığı bölgeden vatandaşlar burunlarını kapatarak geçti. Kepçe atıkları ve boğa leşini yeniden dampere yükledi. Kapağın yeniden sıkıştırılmasıyla kamyon yoluna yoluna devam etti.