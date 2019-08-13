Cimnastiğin kalbi Antalya’da atacak

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Türkiye'de cimnastik sporunun kalbi Antalya'da atacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Zeytinköyü tesisleri içinde yaptıralacak olan ve temeli Haziran ayında atılan cimnastik salonu inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor.Salonun yapım çalışmalarını Antalyayerinde inceledi. Solunun 2023 Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nın Antalya'da yapılmasının önünü açacağı belirtildi.Türk cimnastiğinin gelişimine büyük katkı koyacağı vurgulayan salonun Mersin'desöyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, "2 ana solonu olan tesis Avrupa Şampiyonası'na eksiksiz hazırlanmamızı sağlayacak" dedi.10 bin metrekarelik bir alanı kapsayan jimnastik salonunun ritmik cimnastiğin en yaygın il olanvurgulandı.