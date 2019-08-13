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Cimnastiğin kalbi ’da atacak

’yi cimnastik sporunun merkezi yapacak 10 bin metrakerelik salonun inşaatı devam ediyor. Salonda 2023 Avrupa Cimnastik Şampiyonası yapılacak

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Cimnastiğin kalbi Antalya’da atacak
Türkiye'de cimnastik sporunun kalbi Antalya'da atacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Zeytinköyü tesisleri içinde yaptıralacak olan ve temeli Haziran ayında atılan cimnastik salonu inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor.

VALİ KARALOĞLU İNCELEDİ
Salonun yapım çalışmalarını Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu yerinde inceledi. Solunun 2023 Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nın Antalya'da yapılmasının önünü açacağı belirtildi.

İKİNCİ BÜYÜK SALON
Türk cimnastiğinin gelişimine büyük katkı koyacağı vurgulayan salonun Mersin'de Akdeniz Oyunları için yapılan salondan sonra ikinci büyük salon olacağını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, "2 ana solonu olan tesis Avrupa Şampiyonası'na eksiksiz hazırlanmamızı sağlayacak" dedi.

SPORCU SAYISI ARTACAK
10 bin metrekarelik bir alanı kapsayan jimnastik salonunun ritmik cimnastiğin en yaygın il olan Antalya'da 2 bin olan sporcu sayısını 3-4 katına çıkartacağı vurgulandı.
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Cimnastiğin kalbi Antalya’da atacak
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