El ele soyguna

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba, Çağlayan ve Yeşilbahçe mahallelerinde 10 evde yaşanan hırsızlık olayının faili iki sevgili ve arkadaşları çıktı. Hırsızlık olayları arasındaki benzerlikten yola çıkan polisin kurduğu özel ekip, 3 mahalledeki kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonunda şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğu tespit edildi.Özel ekip, şüphelilere ait 2 adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından da bir kargo firmasına ait kurye kıyafetlerini giyerek, şüphelilerin kapısını çaldı. Kapıyı açan Bayram A. ve Suzan E. yakalanarak, gözaltına alındı. Suzan E.'nin sevgilisi Mesut T. ise operasyon sırasında balkondan atlayarak, kaçmak istedi. Sol bacağı kırılan zanlı tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güvenlik kameralarında hırsızlık anına ve sonrasına ait ilginç görüntüler tespit edildi. Suzan E. ve Mesut T. sabaha karşı bir eve girmek için hazırlık yapıp sürekli el ele tutuşarak, soyacakları eve de el ele, gidiyor. Döviz ve altınları, bozdurduklarını, cep telefonlarını da sattıklarını söyleyen üç kişi tutuklandı.