Gıda terörüne ceza

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Antalya'da sağlık düşmanı gıda üretimi yapıp satan işletmelere göz açtırılmıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gıda denetimlerini yaz sezonu nedeniyle iki katına çıkardı. İl genelinde 227 gıda kontrol görevlisi ile sürdürülen denetimlerde şimdiye kadar 24 bin işletme denetlendi.Turizm cenneti Antalya'da sağlıksız gıda tehdidine fırsat vermeyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, halkın sağlığıyla oynayanları affetmedi. 19 ilçede gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri tek tek denetlendi. İl Müdürü Mustafa Özen, denetimlerde numunelerin alınarak analiz edildiğini söyledi. Halkın gıda güvenliği için denetim ve kontrollerin titizlikle devam edeceğini belirten Özen, gerekli uyarıların anında yapıldığını söyledi.Yapılan denetimler sonucu bin 475 numune alındı. Bunların 937'si mevzuata uygun bulunurken 238'inde aykırılık tespit edildi. 358 işletmeye ise idari para cezası uygulandı. Gıda güvenilirliğinin sağlanması için denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özen, "Bakanlığımızın temel politikası 'tarladan sofraya, çiftlikten çatala gıda güvenilirliği' yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde kontrol ve denetimler hızla devam etmekte" dedi.Otel ve otellere gıda tedariki sağlayan toptancılara da denetimler yapıldığını anlatan İl Müdürü Özen, bin 796 otele gıda güvenliği alanında 2 bin 047 denetim yapıldığını ifade etti.Mevzuata aykırı hareket eden 36 işletmeye idari para cezası uygulandığı vurgulayan Özen, "Turizm işletmelerine yönelik alkollü içki denetimi yapıyoruz. Yapılan denetimlerde sahte ve kaçak olduğu belirlenen 11 bin 675 adet ürüne el koyuldu" dedi. Alo 174 Gıda Şikayet Hattı'na gelen ihbarlar ise denetimlerin yol gösterici adresi oldu.