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İtfaiyeyi karşında görünce şoke oldu

’da bir apartmandaki yangın ihbarına giden itfaiye, mutfağa girince ev sahibi ile karşı karşı geldi

Giriş Tarihi: 13.8.2019
İtfaiyeyi karşında görünce şoke oldu
ANTALYA'da bir dairede çıkan dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, balkondan girdiği mutfakta ev sahibi Adnan Coşkun ile karşılaştı. İtfaiyeyi görünce şaşıran Coşkun'un ne yapacağını şaşındı. Muratpaşa ilçesi 2772 Sokak'taki Palmiye Sitesi'nin birinci katında Adnan Coşkun'un oturduğu daireden saat 09.00 sıralarında duman çıktığını görenler, itfaiye ve polise haber verdi. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, duman çıkan dairenin balkonuna merdivenle çıktı. İtfaiyeciler, balkon kapısını açar açmaz uykudan uyunan Coşkun ile yüz yüze geldi. Coşkun itfaiyecileri görünce şaşkınlık yaşadı.
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İtfaiyeyi karşında görünce şoke oldu
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