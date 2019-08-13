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Papaz Koyu’nda yangın

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Papaz Koyu’nda yangın
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisi ile Kaş'ın Doğantaş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınları korkuttu. İki yangında kontrol altına alınıp söndürüldü. Kumluca Papaz Koyundaki yangın rüzgarın etkisi ile kısa zamanda yayıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 4 yangın söndürme helikopteri, bir dozer, 25 yangın söndürme arazözü katıldı. Yangın sarp arazide olduğu için müdahale genelde havadan yapılabildi. Yangın zaman zaman seralara yaklaşsa da ekiplerin müdahalesi sonucu zarar meydana gelmedi. Kaş'ın çam balıyla meşhur Doğantaş Mahallesi'ndeki yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kısa sürede söndürüldü.
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Papaz Koyu’nda yangın
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