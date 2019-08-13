Sahipleri tatilde onlar pet otelde

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesindeki pet otel, bayram tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Köpek ve kedi sahipleri, yanlarında götüremedikleri evcil hayvanlarını, büyük kentlerde bulunan ve her geçen gün sayısı artan pet otellere bırakıyor.Antalya'da 5 dönüm arazi üzerine kurulu ilk pet oteli olduklarını söyleyen işletmeci Şeyda Başaytaç, "İşletmemiz veteriner hekim kontrolündedir. Tüm bakımları ve kontrolleri yapılıyor. Aktivitelerle rehabilite olup sosyalleşiyorlar. Günlük 30 liradan başlayan ücretlendirmeyi konaklama gününe göre belirliyoruz. Kedi ve köpekte fiyatlandırmamız farklı. Uzun süreli konaklamalarda daha uygun fiyatlar talep ediyoruz" dedi.