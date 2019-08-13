Tavuk çiftliğinden ‘doğa turizmi’ne

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'da seyahat acentesi işleten Engin Erkan, Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı ekoturizm tesisine dönüştürdü. Erkan, misafirlerine doğayla iç içe huzurlu bir tatil imkanı sundu. Kışın Hollanda'da yazın ise Türkiye'de yaşayan Erkan'ın, 18 villadan oluşan ve inşaatında tavuk çiftliğinden kalma ahşap malzemelerin de kullanıldığı tesisinde hobi bahçeleri, hayvanat bahçesi, eski çiftlikten kalma eserlerin sergilendiği müze ve yüzme havuzu bulunuyor.Müşterilere deniz ve kum yerine yeşil, doğa ve toprak deneyimi sunan tesiste konaklayanlar, hobi bahçesinde yetiştirilen ürünleri toplayarak kendi yemeklerini hazırlıyor. Tesisteki hayvanları da besleme imkanı bulan tatilciler, Tefenni'nin çevresinde bulunan doğal ve tarihi güzellikleri de keşfetme imkanı elde ediyor. Erkan, tesiste kendi tatil paketini kendi hazırlayan daha çok yurt dışından gelen müşterileri ağırladıklarını bildirdi.ÇIFTLIĞIN tarihi ve maneviyatının kendilerini daima motive ettiğini aktaran Erkan, "Ekoturizm Avrupa ve dünyada yıllardır var ancak ülkemizde bu alan yeni yeni gelişiyor. Buranın ekoturizm alana dönüşmemesi için bir yerden başlamak gerekiyordu, biz de başladık, burayı hayata geçirdik" dedi. Erkan, bulundukları yerin iklim açısından yayla gibi olduğunu belirterek, "İnsanlar buraya kafa dinlemeye geliyor. Temiz hava, bol oksijen insanları mutlu ediyor. İnsanlara sunduğumuz en güzel imkan, harika bir doğa ve konaklama. Bunların yanında açık yüzme havuzumuz ve her odaya ait hobi bahçelerimiz var. Hobi bahçelerinde misafirlerimiz günlük kullanacağı domates, biber, patlıcan, bamya gibi ürünleri alıp kendi öğle ve akşam yemeğini pişirebiliyor. Buraya çok yakın olan Salda Gölü, Sagalassos ve Kibyra gibi yerlere gezebiliyorlar" diye konuştu.