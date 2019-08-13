Turizme üzüm desteği

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA ve Burdur yöresinde yürütülen kırsal turizm çalışmalarının kapsamına üzüm hasadı da dahil edildi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) sektör paydaşlarıyla birlikte sürdürdüğü kırsal turizm çalışmalarına yeni bir ürün eklendi. Gül, kiraz çiçeği, kiraz, zambak ve lavantanın ardından üzüm hasadı için de Isparta'nın Güneykent beldesine turistler gelmeye başladı. Son iki haftada tur otobüsleriyle 700'e yakın Çinli turist, Güneykent'e gelip bağlardan üzüm topladı. Bir ay sürecek üzüm hasadı için ilk konuklarını ağırlayan üretici Yasin Çubukçu, "Güneykent her yıl daha fazla turist çekiyor. Gül turizminde 30-40 bin turist ağırladık. Şimdi de bağ turizmi gerçekleşiyor. Turistler üzüm topluyor, traktörle köy turuna katılıp, kahvaltı yapıyor, yemek yiyorlar" dedi. Çinli turistler ise meyvelere bayılıyor.