Aman dikkat edin

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Antalya'daKonyaaltı varyant falezler üzerindeki makilik alanda belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi terastaki bariyerlerden geçip, yangının olduğu alana hortum çekti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım etti. Yangında falezler üzerindeki makilik alan ve bazı palmiye ağaçları zarar gördü.