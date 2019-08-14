Antalya’nın ‘jaws’ları

ANTALYA'DA 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip tünel akvaryumun bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum, iki dişi 'kum kaplanı köpekbalığı'na ev sahipliği yapıyor.

EN TEHLİKELİ TÜR

Geçen yıl getirilen ve boyları 1.45 metreden 1.80 metreye kadar çıkan dünyanın en tehlikeli 7 köpekbalığı içinde gösterilen 'kum kaplanı' türü iki köpekbalığı, 5.8 milyon litrelik ana tankta her gün dalgıçlar tarafından koruyucu ekipmanlar kullanılarak besleniyor. Besleme anları ise turistler tarafından ilgiyle izleniyor. Besleme anında, köpekbalıklarının olası saldırısına karşı iki dalgıç koruma görevini üslenirken bir dalgıç ise metal çubuğun ucuna bağlanan uskumru veya kalamarı köpekbalıklarına uzatarak besliyor. Dalgıçlar ise 5,8 milyon litrelik ana tankta kum kaplanı köpekbalıklarını beslemeye alıştıklarını söyledi.