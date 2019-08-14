Babadağ uçuracak

Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezleri arasında olan ve 50 milyon lira harcama ile yapılan Fethiye-Babadağ Hava Oyunları ve Rekreasyon Merkezi önümüzdeki yıl sonuna doğru hizmete girecek.

200 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Kafe ve restoranların oyun alanları, amfi tiyatrosu, yapay göletleri ile Türkiye ve dünyanın en önemli Hava Oyunları ve Rekreasyon Merkezi haline getirilecek olan Babadağ'da kalkış istasyonu için yer değişikliği ön izni beklendiği bildirildi. Bu yıl 30 bini single (tekli), 160 bin tandem (ikili) uçuş beklenen Babadağ'da teleferik projesi hizmete girdikten sonra ilk yıl 200 binin üzerinde çıkış beklenen merkezde, ara istasyon teleferik montajları devam ediyor. 1200, 1700 ve 1900 pistlerinin her birinde kafeterya bulunurken, 20 bin ağgaç dikilecek.