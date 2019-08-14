Çocuklar ses getirecekler

Antalya'da? Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik timleri tarafından, Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetim ve eğitimleri sıklaştırıldı. Jandarma Trafik Timleri, araç kullananların bayram ve yaz tatili süresince dikkatli araç kullanmaları, uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri istedi. Görevliler, çocuklara dondurma, büyüklere soğuk içecek ikramında bulunarak, çeşitli broşür ve eğitim materyalleri hediye etti.

ÇEK GÖNDER HEDİYENİ AL

Antalya'da 'Kemerin ses getirsin' mottosuyla hayata geçirilen proje de devam ediyor. Vali Münir Karaloğlu'nun da katıldığı çalışmalarda, çocuklardan, araç içinde seyahat eden ebeveynlerinin emniyet kemeri takmasını ve 'tık' sesini videoya alarak ' Kemerin ses getirsin' hashtaginde paylaşılması istenildi. En güzel 100 görüntüye Scooter hediye edileceği açıklandı.