Domateste 2019 ihracatı başladı

Isparta'da? 2019 yılı üretim sezonunda domates ve kesme çiçekte hasat sezonu ile birlikte iç ve dış piyasaya satışlar başladı. Isparta'da 4 bin 300 dekar alanda domates yetiştiriciliği ve 633 dekar alanda kesme çiçek yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi.

ISPARTA'DAN 2 ÜLKEYE

Özellikle Deregümü köyü ve Atabey'de oluşturulan domates işleme, seçme, paketleme tesisleri sayesinde ihracata yönelik domates alımları yapılırken, bu tesislerde yapılan seçim ve paketleme işlemlerinden sonra ihracat gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu yıl Isparta'dan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'ya 521 ton domates gönderildi. Ayrıca Deregümü köyü ve Çünür Mahallesi'nde üretimi gerçekleştirilen kesme çiçek türünden karanfil kesimine de başlandığı ve Romanya'ya ihracat edildiği vurgulandı.