Halit yaşıyor mu?

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazası can aldı. Türktaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi de yaralandı. Yakınlarından bayram ziyaretinden eşi Atiye Tezer ile birlikte dönen 54 yaşındaki Halit Tezer'in kullandığı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Halit Tezer olay yerinde hayatını kaybederken arkasında bulunan eşi Atiye Tezer yaralandı.

CEVAPSIZ KALAN SORU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan Atiye Tezer'i kurtarmaya çalışırken, "Halit'e bir bakın. Sesi çıkmıyor. Acaba yaşıyor mu" diye sordu. Soruyu cevaplayamayan görevliler Atiye Tezer'i ambulansla hastaneye götürdü. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Halit Tezer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.