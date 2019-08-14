Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Halit yaşıyor mu?

Halit yaşıyor mu?

’nın Alanya ilçesinde ’in kullandığı motosiklet 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü öldü. Eşi , ekiplere “Halit yaşıyor mu?” diye sordu

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019
Halit yaşıyor mu?

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazası can aldı. Türktaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi de yaralandı. Yakınlarından bayram ziyaretinden eşi Atiye Tezer ile birlikte dönen 54 yaşındaki Halit Tezer'in kullandığı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Halit Tezer olay yerinde hayatını kaybederken arkasında bulunan eşi Atiye Tezer yaralandı.

CEVAPSIZ KALAN SORU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan Atiye Tezer'i kurtarmaya çalışırken, "Halit'e bir bakın. Sesi çıkmıyor. Acaba yaşıyor mu" diye sordu. Soruyu cevaplayamayan görevliler Atiye Tezer'i ambulansla hastaneye götürdü. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Halit Tezer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Halit yaşıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN