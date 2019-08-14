Ulucan’dan duygulandıran vefa

ANTALYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, Kurban Bayramı'nda evde oturup vakit geçirmek yerine huzurevine gitti, şehit, gazi ve eşi vefat eden personelin ailelerini ziyaret etti. Ulucan çifti, Kepez ilçesindeki Güneş Huzurevi'ni ziyaret edip yaşlıların ellerini öpüp gönüllerini aldı.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Şehit Başkomiser Osman Ertürk ile gazi polis Murat Yalçın ve kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru Bilal Özdal'ın ailesini dev unutmayan Antalya Emniyet Müdürü Ulucan ve eşi, ailelerin sorunlarını da dinledi. Emniyet Müdürü Ulucan, "Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımızı ve personel ailelerimizin yalnız olmadıkları göstermek istedik" dedi.