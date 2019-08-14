Yumurtadan çıktılar

ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde bulunduğu için koruma altında olan caretta caretta kaplumbağaları yumurtadan çıkarak denize ulaştı. Alanya'nın Yeşilöz sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan ve yumurtalardan çıkan yavru caretta carettalar açıkta bekleyen annelerine ulaşmak için dalgalarla mücadele ederek kendilerini denize bıraktı. Yavruların yumurtadan çıkıp denize ulaştığı sırada, bölgede oturan gönüllü hayvansever Güldane Şahin, denize ulaşana kadar caretta carettalara yardımcı oldu.

KORUYUP KOLLUYOR

Caretta carettaların yumurtlama döneminde herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Şahin, 13 yıldır yuvaları gönüllü olarak koruduğunu söyledi. Şahin, "Yeşilöz ve Uğrak sahillerinde gönüllülük yapıyorum. Elimden geldiğince onları koruyup kolluyorum. Çünkü yavru çıkış anında karga, martı, köpek ve yengeçlerle mücadele ediyoruz. Yuva çıkış anından 3 gün sonra acaba bu yuvada sıkışan yavrular var mı diye kontrolünü sağlıyoruz" dedi. Güldane Şahin, gönüllülerden kafesler için de yardım talep etti.