Antalya hazır kıta

Antalyaspor'da her yıl geleneksel olarak yapılan ancak bir süredir unutulan kulüpte bayramlaşma nihayet hatırlandı. Ramazan Bayramı'nda program yapmadığı için eleştirilen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve ekibi, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü kulübe gelerek geleneği devam ettirdi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Başkan Öztürk, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Yönetim Kurulu Üyeleri Eser Demir ve Ramazan Karabulut, Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli ile bayramlaştı. Başkan Öztürk, teknik direktör Bülent Korkmaz ile de antrenmandan önce bir süre baş başa görüşme yaptı. Antrenmanı sonuna kadar izleyen Öztürk daha sonra tesislerden ayrıldı. Takımın son durumunu beğendiği kaydedildi. DURMADAN ÇALIŞTILAR

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz, ısınma hareketlerinin ardından takımı 2 gruba ayırıp taktik antrenmanı yaptırdı. Antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi.