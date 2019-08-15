Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antik Kekova’nın şifalı su kaynağı

Antik Kekova’nın şifalı su kaynağı

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Antik Kekova’nın şifalı su kaynağı
ANTALYA'NIN Demre ilçesinin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı'ndaki kükürtlü ve sodalı su şifa dağıtıyor. Sodalı suyun doğduğu su kaynakları her yıl hem bölge halkı hem de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Sıcaklığı 12-13 derece olan suya girenler çeşitli hastalıklar için de şifa arıyor. Soğuk suyun güneş yanıklarına, böcek ısırmalarına, cilt hastalıklarına ve kas ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor. Suyun açken içildiği zaman mide hastalıklarına iyi geldiği ileri sürülüyor. Su kaynağının yatağında kano gezileri de yapılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antik Kekova’nın şifalı su kaynağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN