Antik Kekova’nın şifalı su kaynağı

BUGÜN NELER OLDU

Demre ilçesinin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı'ndaki kükürtlü ve sodalı su şifa dağıtıyor. Sodalı suyun doğduğu su kaynakları her yıl hem bölge halkı hem de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Sıcaklığı 12-13 derece olan suya girenler çeşitli hastalıklar için de şifa arıyor. Soğuk suyun güneş yanıklarına, böcek ısırmalarına, cilt hastalıklarına ve kas ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor. Suyun açken içildiği zaman mide hastalıklarına iyi geldiği ileri sürülüyor. Su kaynağının yatağında kano gezileri de yapılıyor.