Çadır operasyonu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp alanları dışında kurulan çadırlar bölge halkının yoğun şikayetine neden oldu. Yapılan şikayetler üzerine Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ve polis, ilçe genelinde kanuna aykırı yerlere kurulan çadırları kontrol ederek tek tek kaldırttı. Polis, çadır kuranlara asayiş ve güvenlik uyarısında bulunarak bölgede uyulması gereken kuralları anlattı.

SAHİLE GİRİŞE ENGEL

Kaş'ta kamp alanları dışında çadır kurulmasının yasak olduğu bölgelerde konaklayanların, sahili giriş yapmak isteyen tatilcilere engel olduğu, su, tuvalet ve duş bulunmaması çevre kirliliğine yol açtığı belirtildi. Yapılan uyarılar üzerine vatandaşlar çadırları sökerek kaldırdı. Kaş Belediyesi temizlik ekiplerince alanların temizliğini yaptı.