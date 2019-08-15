Otomobil uçtu 5 kişi yaralandı

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ntalya'nın Alanya ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, Çayarası Yaylasında meydana geldi. Sarıvelliler'den Demirtaş Mahallesi istikametine giden Erdoğan Aksal'ın kullandığı 07 AKY 93 plakalı otomobil Çayarasında dere yatağına devrilip takla atarak uçurumun kıyısında durdu. Sürücüsü Erdağon Aksal ile birlikte aynı aileden Eda Aksal, Emire Aksal, Mustafa Aksal ve 7 yaşındaki Tuana Aksoy yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince araç içinden çıkartılan yaralılar Alanya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.