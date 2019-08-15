Renkli festival başlıyor

Antalya'da 18 Ağustos'a kadar devam edecek Wlive Sports & Music Festivali bugün 08.00'de Sensing Body Academy'nin yoğa seansı ile başlıyor. Ekdağ Lara Beach'teki festivalde müzik, spor ve tatil tek bir çatı altında birleşerek.

MUHTEŞEM KONSERLER

Bugün sabah 09.00'da başlayacak etkinliklerin gündüz bölümünde, spor aktiviteleri, streetball ve beachvolley müsabakaları yapılacak. Festivalin akşam saat 20.00'da Korukoff Dans Şovu'nun ardından saat 21.00'da Erdinç Karadeniz ve 22.00'da ise Derya Uluğ'un konseri izleyenleri coşturacak. Yarın ise Yenikapı Orkestrası, Limited Edition Band konseri gerçekleştirilecek. Gece ise Anıl Piyancı sevenleri ile buluşacak.

SOSYAL SORUMLULUK

Wolf Production tarafından gerçekleşecek festivalde aynı zamanda iki önemli sosyal sorumluk projesine de yer verilecek. 'Benim Denizim,Benim Plajım' sloganıyla festival süreci boyunca tüm katılımcılar festival alanında çevre temizliği yapacak.