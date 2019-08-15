Sünnet çocuklarını Uysal ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Eylül'de düzenlenecek sünnet şöleni öncesinde özel bir hastanede sünnet operasyonları devam eden çocukları ziyaret etti. Hastane ekibinin de ziyarete eşlik ettiği Uysal, sünnet çocuklarına aralarında formanın da bulunduğu değişik hediyeler verirken, ailelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti. Arda ve Berat Uluğ kardeşleri ziyaret eden Başkan Uysal, "256 çocuğumuz sünnet oldu. 6 Eylül'de düzenleyeceğimiz şölenle, ailelerimiz ve çocuklarımız mutluluklarını paylaşacak" dedi.