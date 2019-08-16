AKBEM’de kodlama eğitimi

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Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri (AKBEM) bünyesinde yoğun ilgi gören kodlama kursuna katılan çocuklar analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. Kodlama kursu ile çocukların bilgisayar kodlaması ile ilgili alt yapıları oluşturuluyor. Ayrıca öğrencilerin gelecekte analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmesi de hedefliyor. Çaybaşı AKBEM Kurs merkezinde eğitim veren Mehmet Okan Yavuz, ailelerin çocuklarını kodlama kursuna yönlendirmesini tavsiye etti.