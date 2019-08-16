Benzine alternatif

ANTALYA Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM), benzinin ham maddesi biyoetanol ihtiyacının karşılanması amacıyla ıslahı yapılan şeker sorgumları tescillendi. BATEM Müdür Yardımcısı Cengiz Erdurmuş başkanlığında, bilim insanları ve ziraat mühendisleri gözetiminde Amerika, Hindistan ve dünya gen merkezlerinden 560 genotip getirilerek, Türkiye'ye adaptasyonu için çalışma yapıldı. Yaklaşık 6 yıl süren çalışmaların sonucunda en yüksek verimi sağlayan 2 şeker sorgumunun ıslahı yapılarak tohum üretimine başlandı. 'Erdurmuş' ve 'Uzun' ismi verilen şeker sorgumları Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillendi.

TARLADAN YAKIT UMUDU

Cengiz Erdurmuş, sorgumun Afrika'da insan, Avrupa ve diğer ülkelerde hayvan beslenmesi, Amerika ve Brezilya gibi ülkelerde ise enerji üretimi için kullanıldığını söyledi. Sorgumun Türkiye'nin kendi yakıtını üretebilmesi için çalışmanın önemli bir adım olduğunu belirten Erdurmuş, "Şeker sorgumu biyoetanol üretiminde kullanılabiliyor. Yüksek şeker miktarına sahip. Yani tarladan direkt biyoetanol üretilebilecek bir bitki" dedi.