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Düğün öncesi şoku

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Düğün öncesi yangın şoku
MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde üç gün sonra düğün yapacak nişanlı çiftin mutlu bir yuva hayaliyle dçıkan yangında küle döndü. Zorlar Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdahale edip söndürdü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan 27 yaşındaki Sedat Çalbay, nişanlısıyla evlilik hazırlığı yaptıkları ve hafta sonu düğün yapmayı planladıklarını söyledi. Evde çeyizleri ve eşyalarının olduğunu belirten Çalbay, "Bir ev tutup evlenme hayalleri kurmuştuk. Hayallerimiz yandı bitti kül oldu. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.
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Düğün öncesi yangın şoku
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