Gönülleri fethettiler

Antalyaspor'un taraftar gruplarından 07 Gençlik, yanlarına futbolcuları da alarak huzurevini ziyaret edip gönül aldı. Kepez'deki Şefkat ve Huzurevi'ne düzenlenen Kurban Bayramı ziyaretine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut'ta katıldı. FUTBOLCULAR KATILDI

Diego, Serdar Özkan, Hakan Özmert ve Doğukan Sinik yer aldığı huzurevi ziyaretinde yaşlılarla sohbet edilip gönülleri alınarak hediyeler verildi. 07 Gençlik üyeleri ise huzurevi sakinlerine yiyecek ikramında bulundu. Ziyaret sonunda huzurevi önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Yapılan organizasyon büyük takdir topladı.

BAŞKAN ÖĞLE YEMEĞİ VERDİ

Göztepe maçı hazırlıklarını devam ettiren kırmızı beyazlılarda Başkan Ali Şafak Öztürk, teknik heyet, futbolcular ve destek ekibi ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Öztürk yemekte yaptığı konuşmada, "Birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek camiamıza güzel bir sezon yaşatmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK'TEN HENTBOL TAKIMINA MORAL

Futbol takımı ile yemekten sonra Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı'nın antrenmanını izledi. Avrupa EHF Kupası 1. Turunda Romanya'nın HC Dobrogea Sud Constanta takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren hentbolcularla görüşen Başkan Öztürk'ün galibiyet sözü alıp takıma moral verdi.