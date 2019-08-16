İnanılır gibi değil

Antalya'da iki aracın karıştığı kazada otomobil ortadan ikiye bölündü. Her bir parçası ayrı yönlere savrulan aracın sürücüsü kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı. Olayı görenler gözlerine inanamadı. Kazada can kaybı yaşanması teselli kaynağı oldu.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Akıllara durgunluk veren kaza dün sabah saat 06.00 sularında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 23'ücü Cadde'de meydana geldi. Uncalı istikametinden Akdeniz üniversitesi yönüne seyir halinde olan Nurullah Akar yönetimindeki 34 ZB 507 plakalı araç, kavşakta Ümit Pamukçu yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobil ile kırmızı ışık ihlali sonucu çarpıştı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazanın şiddeti nedeniyle Pamukçu'nun 07 RP 330 plakalı otomobili ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durdu. Diğer otomobil ise yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 34 ZB 507 plakalı araç içerisindeki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.



BİR PARÇASI SÜRÜKLENDİ

ANTALYA'NIN Uncalı mahallesinde meydana gelen kazada Ümit Pamukçu'nun kullandığı araç ikiye bölündü ve bir parçası sürüklenerek bir marketin klimalarına çarparak durabildi. Kazadan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.