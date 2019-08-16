Lavanta rekor kırdı

Türkiye'nin çiçek bahçesi Isparta'da sona yaklaşılan lavanta sezonunda bayramda rekor kırıldı. Jandarma kayıtlarına göre Kuyacak'a Kurban Bayramı süresince günlük 16 bin 500 araç giriş çıkıyı gerçekleşti. Otomobil başına 4 kişi hesaplanan ziyaretçisi sayısı ise günlük 50-60 bin kişiyi buldu.

BÖLGEYE CAN SUYU

Doğal ve tarihi güzellikleriyle bölgede ve Türkiye'deki sayılı iller arasında yer alan Isparta'da, son dönemde gelişen kırsal turizm, ildeki diğer alanlara da can suyu desteği sağlıyor. Sezonda özellikle Ardıçlı'daki gül bahçelerine, şimdilerde de Kuyucak'taki lavanta bahçelerine akın eden yerli ve yabancı turistler, kentin diğer güzelliklerini de yakından tanıma fırsatı buluyor.

ÖNEMLİ MESAFE ALINDI

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, kentin turizm anlamında daha da geliştirmesi gerektiğini söyledi. Özel, "Isparta, gül ve lavanta turizmi anlamında çok ciddi mesafeler kat etti. Eğirdir, Çandır, Dedegöl Dağı, Gölcük, Aksu Zindan Mağarası ve Pınarbaşı gibi doğal güzelliklerimiz olmak üzere böyle daha çok yerimiz var. Eğirdir'de yine Akpınar'ımız ve güzel bir adamız var. Eğirdir'deki tarihi evlerimizde, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde makarna üretiyorlar ve el işleri yapıyorlar. Bizde güzellik var, tarihi doku var. Bu alanda çalışmamız lazım" dedi. Özel, lavantayı kente kazandıran Kuyucak köye halkına da teşekkür etti.