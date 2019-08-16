Menemenci Emel Burdur’un gözdesi

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan aldığı destekle 6 yıl önce tost, gözleme ve menemen iş yeri açan Emel Keleş, 'Burdur'un menemenci ablası' oldu. 25 metrekarelik iş yerinde tost, gözleme ve menemen yaparak hayatını kazanan evli ve 1 çocuk annesi 42 yaşındaki Emel Keleş, sosyal medyada da tanınır hale geldi.

SEVGİMİ KATIYORUM

Keleş, "Gözleme, tost ve menemen yapıyoruz. Müşterilerim esnaf, iznine çıkan askerler, öğrenciler. İşimden çok memnunum. Yaptığım ürünlere sevgimi katıyorum" dedi. Emel Keleş'in eşi Murat Keleş de "Eşimle gurur duyuyorum" diye konuştu.