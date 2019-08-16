Plajlarlar çadır kente dönüştü

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayanlar, plajlarda adeta çadır kent oluşturdu. Otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler, Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nı adeta çadır kente dönüştürdü.

YER BULAMIYORLAR

Yerli yabancı yüzlerce turistin tatilini geçirdiği ilçede yer bulamayan ya da fiyatı yüksek bulanlar, çoluk çocuk çadırlarda ya da araçların içinde tatilini geçiriyor. Son dakika tatil kararları sebebiyle erken rezervasyon yapamayan tatilciler, pansiyonlara günlük 250 TL istenildiğini, bu parayı verecek güçleri olmadığı için bu yola başvurduklarını söyledi. Günlük ihtiyaçlarını plaj işlemesinin imkanlarını kullanarak gideren tatilciler arasında yaklaşık bir haftadır çadır ve araçta kalanların bulunması dikkat çekti.