Salda’da büyük hüzün

DÜNYA Serbet Dalış Rekortmeni Derya Can, antrenman için geldiği Salda Gölü'nde dalış yaparken, ailesiyle Denizli'den gelen 29 yaşındaki Hasan İlhan boğularak yaşamını yitirdi. Boğulma olayına tanık olan Derya Can adeta yıkıldı.

11 METREDEN ÇIKARDILAR

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan, eşi ve 2 çocuğuyla Yeşilova'daki Salda Gölü kenarındaki halk plajına geldi. Balon simit üzerine binerek göle açılan İlhan, yüzme bilmediği için şişme simit üzerinden düşerek gölde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra eşinin çırpındığını gören Raziye İlhan bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Derca Can'ın antrenmanına eşlik eden dalgıç ekibi İlhan'ı 11 metre derinlikten çıkartarak tekneye aldı. Teknede olan Can, büyük üzüntü yaşadı ve teknenin diğer ucuna oturup uzun süre hareketsiz bekledi. Sinir krizi geçiren İlhan'ın eşine sağlık ekipleri müdahale etti.