Şimşek hazır kıta

Antalya'nın Süper Lig'deki başarılı temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Turuncu yeşilliler, bu yıl dört sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de Avrupa Kupalarına katılma hakkını elde etmek. HEDEFTE SALİH UÇAN VAR

Portekiz ekibi Sporting'den transfer ettiği Merih Demiral'ı parlatarak İtalya'ya gönderen Alanyaspor, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ı da eski günlerine döndürerek A Milli Takım'a yeniden kazandırmıştı. Yeni sezonda da Türk futboluna yıldızlar kazandırmaya hedefleyen Şimşek, bu yılın flaş transferlerinden birisi Salih Uçan'ı tekrar yıldızı parlayan isim yapmak istiyor. Fenerbahçe, Roma ve Empoli tecrübesiyle Erol Bulut'un saha içindeki en büyük kozu olacak olan Salih Uçan, turuncu yeşilli forma ile yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Geçtiğimiz yılların yıldız ismi Efecan Karaca da bu sezon takımın en önemli isimlerinden birisi olmaya aday. Geçen sezonki performansı ile A Milli Takım'a kadar yükselen Efecan, yeni sezonda yine takımın en önemli silahlarından birisi olacak.

10 GELDİ, 12 GİTTİ

Aytemiz Alanyaspor, transfer döneminde 10 futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katarken bir oyuncuyu da kiralık olarak aldı. Turuncu yeşilliler, 12 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Gelenler: Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Lokman Gör, Marafona, Juanfran, Tayfur Bingöl, Musa Çağıran, Yacine Bammou (Caen'den kiralık), Onur Bulut, Salih Uçan, Umut Güneş. Gidenler: Merih Demiral, Villafanez, Ufuk Ceylan, Cenk Ahmet Alkılıç, Reso Akin (kiralık), Glynor Plet, Sıddık Çelik (Kastamonu 1966'ya kiralandı), Fırat Çakıroğlu (Yeşilyur Bld.'ye kiralandı), Emre Bekir (Michalovce'ye kiralandı), Mbilla Etame, Joel Obi, Ozan Tufan, Barış Başdaş.



BARIŞ KARAGÜMRÜK'TE

TEKNİK Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda yeni sezon A. Alanyaspor'un kadrosunda düşünülmeyen Barış Başdaş, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu. A. Alanyaspor'a geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve sezonun ikinci yarısını Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçiren Barış, yeni sezon hazırlık kamplarına katıldı ancak göze giremedi. Turuncu yeşilli yönetimle sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden deneyimli oyuncu, yeni sezonda 1. Lig'te Fatih Karagümrük'te forma giyecek.