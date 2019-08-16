Tarladaki halılar dünyanın gündeminde

ANTALYA'NIN Döşemealtı ilçesi kültürel zenginliklerinin yanında iklim avantajı nedeniyle de halı ticareti yapan esnafın bir numaralı tercihi oldu. Farklı illerde dokunan halılar Döşemealtı'na getirilerek Toros Dağlarının etrafında ki tarlalarda güneş altında pastel renge dönüştürülüyor. Yüz binlerce dönüm arazi üzerine tek tek serilen on binlerce halı, bir yandan Anadolu'nun kültürel zenginliğini gösterirken diğer yandan da ortaya yağlı boya tablolarını aratmayacak görüntüler çıkıyor.

TANITIM OLDU

Döşemealtı'nın halı ve halı tarlalarının görsel şöleni, dünyanın önde gelen basın kuruluşları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Halı tarlalarındaki birbirinden farklı renkler, foto muhabirlerinin çektikleri karelerle dünyaya tanıtıldı. Ajansların çektiği fotoğraflar, Washington Post, CorriereDella Sera, NBC News gibi yabancı kuruluşlar ile paylaşıldı. İngilizce yayın yapan TRTWORLD ise belgesel yaptı.



KLİPLERİN ADRESİ OLDU

SOSYAL medya üzerinden yapılan paylaşımlar on binlerce beğeni yüzlerce yorum aldı. Ev hanımlarının tezgahlarda dokudukları halıları da görüntüleyen dünyaca ünlü haber ve fotoğraf ajansları, abonelerine ve sosyal medya takipçilerine teknik bilgiler verdi. Şarkıcı Mabel Matiz ise, Maya adlı albümünde yer alan Sarmaşık'ın video klibini halı tarlalarında çekti.