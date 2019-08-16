Uğur’un yaşam savaşı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Kanat ailesi 2.5 yaşındaki SMA hastası oğullarını yaşatmak için mücadele ediyor. Nurgül-Ahmet kanat çiftinin en büyük korkuları Uğur'un günlük masraflarını karşılayamamak.

5 CİHAZA BAĞLI YAŞIYOR

Kepez ilçesinde yaşayan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin 2.5 yaşındaki çocukları Uğur Kanat'a, doğumundan 30 gün sonra SMA Tip 1 tanısı koyuldu. Evlerinin bir odasını adeta hastane odasına dönüştüren Kanat ailesi, Uğur'u 5 cihaza bağlı bir şekilde yaşatmaya çalışıyor. Hayırseverler tarafından Uğur için öksürme, aspiri cihazları ile elektrik kesintilerine güç kaynağı takılı olduğu odada anne bir doktor, bir hemşire gibi Uğur'a 24 saat bakıyor. Anne Nurgul, oğlunun bakımının yanında sevgisini de hiç eksik etmiyor. Otelde çalışan baba ise tek maaşla Uğur'un ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

EVLADIM ÖLMESİN

Anne Nurgül Kanat, Uğur'un yaşaması için elinden geleni yaptığını söyledi. Oğlunun aylık medikal masraflarının ciddi bir rakam tuttuğunu belirten anne Kanat, "2.5 yıldır evladımın başından ayrıldığım bir veya iki kez oldu. O onlar içinde saatlik hemşire tuttum. Uğur'un günlük gazlı bez, boyun bağı katernal ve benzeri medikal gidercileri gücümüzü aşıyor. Eşimin aldığı maaş bu malzemelerin ücretine yetmiyor. Biz bu malzemeleri almadığımız gün Uğur'un günlük bakımlarını yapamasak her an ölümle karşı karşıya kalır" dedi.

BİR HAYIRSEVER BEKLİYOR

"O benim Uğur'umdu" diye konuşmasını sürdüren Nurgül Kanat, bir anne olarak düşüncelerini ifade etmekte zorlandığını anlattı. Günlük tıbbi bakım malzemelerini alınmaması durumunun yaşanacakları düşünmek bile istemediğini belirten anne Kanat, "Beynim donmuş durumda. Çocuğumu her gün o şekilde karşımda görmek ve evladımın ölüme doğru gittiğini hissetmek beni bitiriyor. Tek isteğim bu aşamada bize maddi destek sağlayacak bir hayırseverin çıkması" diye konuştu.