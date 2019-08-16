Yine safari kazası

TURİZM sezonu ile birlikte tur kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Kurban Bayramı öncesi Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 turistin ölümü ile sonuçlanan safari kazasının acısı dinmeden bir başka safari kazası da Kaş'ta meydana geldi. Kazada 6'sı turist 16 kişi yaralandı. Manavgat'ta ise tur minibüsü kamyonla çarpıştı, 3'ü çocuk 5 turist yaralandı.

DURDURUN CANAVARLARI

Kaza, Kaş'ın Palamut Mahallesi Ovacık Saklıkent yolu üzerinde meydana geldi. Yakup K. yönetimindeki 48 PN 285 plakalı safari cipi, belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada sürücü Yakup K. ile 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kaş ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

KAMYONA ÇARPTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise kaza Taşağıl kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Nuri Guzkaya'nın kullandığı 07 LGR 82 plakalı kamyona, Süleyman Kaya'nın kullandığı 63 ZR 434 plakalı tur minibüsünün arkadan çarptı. 50 metre sürüklenen kamyon refüje çarparak devrildi. Minibüsteki İngiliz uyruklu Tracy Hogan, Jan Mcroy, Oliver Mcroy, Thomas Mcroy ve Charlie Mcroy yaralandı. Durumu ağır olan sürücü Süleyman Kaya Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.