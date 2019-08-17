Dubai’ye yatırım kapısı aralandı

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DUBAİ Çoklu Emtia Merkezi (DMCC) Serbest Bölgesi'nin İcra Kurulu Başkanı Ahmed Bin Sulayem, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in makamında gerçekleştirilen görüşmede Antalya ile Dubai arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği imkanları konuşuldu.ATSO ve Antalya ekonomisi hakkında bilgi veren Başkan Çetin, Antalya'nın Turizm ve ttarımın yanı sıra sanayide de güçlü adımlarla yol alındığını ifade etti. Çetin, "Antalya, yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir şehir. ATSO olarak üyelerimizi yeni pazarlara açmak üzere de yoğun mesai harcıyoruz. Dubai önem verdiğimiz destinasyonlardan birisi" dedi. Ahmed bin Sulayem ise 2002 yılında faaliyete geçen serbest bölge bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 16 binin üzerinde firma olduğunun belirtti. Eylül ayında Dubai Pırlanta Konferansı'na ATSO Başkanı Çetin'i davet eden bin Sulayem, "DMCC Türk girişimcileri ve yatırımcıları bekliyor. Bir heyeti ağırlamak ve yatırım yapmaları için destek olmak isteriz" diye konuştu.