Ekdağ Lara Plajı’nda yüksek tempo

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 'Just Be Alive' sloganı ile EKDAĞ Lara Beach'te gerçekleştirilen Wlive Sports ve Music Festivali, yüksek tempoda başladı. 4 gün sürece ve yoga seansı ile start alan renkli festivalde, açılışına eski milli basketbolcu Turabi Genç, Natalia Trastiviak, Kıvanç Dinler ve Tuğrul Güler, festival gelirlerinin bir bölümüyle okulları yenilenecek özel çocuklarla keyifli bir streetball maçı gerçekleştirdi.Streetball ve beacvolley turnuva müsabakaları ile devam eden Wlive Sports ve Music Festivali'de gece ise Antalya'nın sevilen sanatçısı Erdinç Karadeniz'in DJ performansı eşliğinde sunduğu programdan sonra Derya Uluğ'un konseri ile eğlence tavan yaptı. Festivalde dün de Anıl Piyancı konseri gerçekleşti. Bugün Fatma Turgut, yarın ise Manga'nın konseri ile festival sona erecek. 4 gün boyunca katılımcılar plaj temizliği de yaptı.