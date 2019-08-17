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Evliliğe ilk adımı attılar

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Evliliğe ilk adımı attılar
ANTALYA'DAKİ Adanadayım ismini taşıyan restoran zincirinin yöneticilerinden Osman Çağlayan ve kız arkadaşı Demet Kutlu düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı. Altınyaka Teras Restoran'da düzenlenen törene gelin ve damat adayı bando takımı eşliğinde girdi.

SÜRPRIZ KUTLAMA YAPILDI
Gelin adayı Demet Kutlu'nun nişanlısı Osman Çağlayan'ın annesi Fatoş Çağlayan için sürpriz doğum günü organize etti. Doğum gününde gerçekleşen nişanın kendisi için en güzel hediye olduğunu belirten Fatoş çağlayan duygu dolu anlar yaşarken müstakbel gelinine teşekkür etti. Nişanda Adanadayım Restoranlarının kurucusu Ali Çağlayan'ın sahnede Halil Sezai'nin 'İsyan' isimli şarkısını söylemesi ayakta alkışlandı.
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Evliliğe ilk adımı attılar
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