Evliliğe ilk adımı attılar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DAKİ Adanadayım ismini taşıyan restoran zincirinin yöneticilerinden Osman Çağlayan ve kız arkadaşı Demet Kutlu düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı. Altınyaka Teras Restoran'da düzenlenen törene gelin ve damat adayı bando takımı eşliğinde girdi.Gelin adayı Demet Kutlu'nun nişanlısı Osman Çağlayan'ın annesi Fatoş Çağlayan için sürpriz doğum günü organize etti. Doğum gününde gerçekleşen nişanın kendisi için en güzel hediye olduğunu belirten Fatoş çağlayan duygu dolu anlar yaşarken müstakbel gelinine teşekkür etti. Nişanda Adanadayım Restoranlarının kurucusu Ali Çağlayan'ın sahnede Halil Sezai'nin 'İsyan' isimli şarkısını söylemesi ayakta alkışlandı.