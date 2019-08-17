Kapkaç şoku yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, güpe gündüz yol ortasında bir turist kapkaççı kurbanı oldu. Panikleyen kapkaççı aldığı çantayı atarak kayıplara karıştı. Olay, Antalya'nın Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi.Kimliği belirsiz bir kişi, marketten alışveriş yaptıktan sonra arkadaşının evine giden 29 yaşındaki Rus turist A.K.'nin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Tatile geldiği belirtilen A.K.'nin bağırmasıyla kapkaççı çantayı atarak kaçtı. Rus turist çantasını kurtarmak isterken bacağından yaralandı. A.K., yaşadıklarını, cep telefonundaki çeviri programıyla polise anlattı ve çantasından bir şey alınmadığını iifade etti.