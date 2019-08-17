Likya kazısında tel zarf bulundu

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ANTALYA'NIN Demre ilçesinde, Likya'nın en büyük metropollerinden, Klasik Çağ'ın, Roma ve Bizans dönemlerinin önemli kentlerinden Myra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan bronz telle dikilmiş yaklaşık 6 santimetre çapındaki kurşun zarf kazı ekibini heyecanlandırdı. Myra Antik Kenti'nde 2009'dan beri kazı çalışmalarını yürüten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Müzeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Myra Antik Kenti ve limanı Andriake'deki kazılarda 10 yılda tarihe ışık tutan çok önemli kalıntıları gün yüzüne çıkardık" dedi.