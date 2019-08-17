Yeşilçam filmleri Dokumapark’ta

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KEPEZ Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark'taki 'Nostaljik Yeşilçam Sokağı' Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine ev sahipliği yapıyor. Nostaljik sokakta her akşam Yeşilçam filmleri gösterimi yapılıyor. Yeşilçam'ın hafızalara yer etmiş filmleri ve bu filmlerin unutulmaz ünlü isimleriyle anılara yolculuk yapan Antalyalılar, yıldızların altında film izlemenin de tadını çıkarıyor.Nostaljik olması ile dikkat çeken sokakta, 1970'li yılların izlerini taşıyan dükkanlar ve sokak satıcıları da yer alıyor. Yeşilçam filmlerinin yanı sıra, konserlerle de renkli akşamlara imza atan 'Nostaljik Yeşilçam Sokağı', büyüklere anıların kapılarını aralarken, çocukların da ebeveynlerinin geçmişteki yaşantısı hakkında bilgi edinmesini sağlıyor.