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’nın Maldivleri

Suluada, eşsiz manzarası, biyoçeşitliliği, beyaz kum ve çakıldan oluşan sahili ile son yılların en çok rağbet gören yeri. Sadece tekne ile ulaşım sağlanan bölgeye günlük 50 tur teknesi geliyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019
Antalya’nın Maldivleri

Beyaz kumu, pırıl pırıl denizi, kıyılarında Akdeniz fokları ve orfozlara yuva olan sualtı mağaraları ve su kuşlarıyla 'Antalya'daki Maldivler' olarak nitelendirilen Suluada, binlerce tatilci ve turisti ağırlıyor.

BEYAZ KUM VE SAHİL
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında kıyıdan yaklaşık 1.5-2 kilometre uzaklıktaki antik çağda 'Krambusa' adıyla anılan, üzerinde yerleşim alanı bulunmayan bakir adanın en önemli özelliği tatlı su kaynağı barındırması. Kuş ve deniz canlıları için çok önemli bir yaşam alanı olan adanın beyaz kum ve çakıldan oluşan sahili ise görenlere dünyaca ünlü tatil cenneti Maldivler'i hatırlatıyor.

TURLARIN GÖZDESİ
Antalya'nın batı ilçelerinin turistik yerleri olan Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi tatil bölgelerini geride bırakan Suluada'ya günde 2 bine yakın ziyaretçi geliyor. Adrasan'dan kalkan yaklaşık 60 teknenin en az 50'si günlük deniz turlarını Suluada'ya yaparken turlarda adanın etrafı tamamen dolaşılarak birçok noktada demir atılıyor.

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Antalya’nın Maldivleri
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