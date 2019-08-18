Antalya’nın Maldivleri

Beyaz kumu, pırıl pırıl denizi, kıyılarında Akdeniz fokları ve orfozlara yuva olan sualtı mağaraları ve su kuşlarıyla 'Antalya'daki Maldivler' olarak nitelendirilen Suluada, binlerce tatilci ve turisti ağırlıyor.

BEYAZ KUM VE SAHİL

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında kıyıdan yaklaşık 1.5-2 kilometre uzaklıktaki antik çağda 'Krambusa' adıyla anılan, üzerinde yerleşim alanı bulunmayan bakir adanın en önemli özelliği tatlı su kaynağı barındırması. Kuş ve deniz canlıları için çok önemli bir yaşam alanı olan adanın beyaz kum ve çakıldan oluşan sahili ise görenlere dünyaca ünlü tatil cenneti Maldivler'i hatırlatıyor.

TURLARIN GÖZDESİ

Antalya'nın batı ilçelerinin turistik yerleri olan Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi tatil bölgelerini geride bırakan Suluada'ya günde 2 bine yakın ziyaretçi geliyor. Adrasan'dan kalkan yaklaşık 60 teknenin en az 50'si günlük deniz turlarını Suluada'ya yaparken turlarda adanın etrafı tamamen dolaşılarak birçok noktada demir atılıyor.